Ломаченко: «Никто не хочет подписывать контракт, чтобы подраться со мной»
Ломаченко: «У Лопеса не было ни одного чистого удара в голову»
Василий уверен, что не проиграл по очкам
07:58
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью YouTube-каналу VENUM продолжил заявлять, что не проиграл поединок Теофимо Лопесу
(16-1, 12 КО).
«Мне было очень смешно, когда я увидел хайлайты боя с Лопесом. В этом видео не было ни одного чистого попадания. Он попадал в локти, плечи, нанес один или два удара по корпусу, и все. Не было ни одного чистого удара в голову. Я считаю, что достаточно хорошо разбираюсь в боксе. Я не проиграл этот бой по очкам.Напомним, 12 декабря в Нью-Йорке Ломаченко проведет поединок против ганца Ричарда Комми. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
Это моя мотивания. Это поражение дало мне дополнительную энергию и больше меня мотивировало. Многие великие боксеры проигрывали и возвращались. Необходимо двигаться к цели».