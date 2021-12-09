Ломаченко: «У Лопеса не было ни одного чистого удара в голову»
Ломаченко: «У меня еще есть цель стать абсолютным чемпионом мира»
Украинец обещает воспользоваться вторым шансом
08:11
Василий Ломаченко / Фото: Sky Sports
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью YouTube-каналу VENUM заявил, что продолжает преследовать цель стать абсолютным чемпионом мира.
«Все зависит от двух человек – меня и моего отца. Мой отец научил меня всему, что я умею в боксе. Конечно, важную роль играет вся моя команда, которая тренируется со мной, готовит меня к бою.Напомним, 12 декабря в Нью-Йорке Ломаченко проведет поединок против ганца Ричарда Комми. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
У меня еще есть цель стать абсолютным чемпионом мира. Я верю только в Бога. Если Бог даст мне второй шанс, я им воспользуюсь».