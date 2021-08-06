Анатолий Ломаченко замечен в тренировочном лагере Усика
Ломаченко: «Украина – моя родина, не вижу смысла ехать куда-то»
«Хай-Тек» не видит смысла уезжать из своей родной страны
6 августа 16:24
Василий Ломаченко / Фото: ESPN
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) рассказал в интервью Youtube каналу LOMUS official, где планирует жить после завершения карьеры:
Я не понимаю, почему все спрашивают, почему я должен куда-то уехать и для чего. Здесь моя родина, я тут родился, здесь вся моя семья и родня. Мне здесь нравится, что самое главное. Я тут все знаю. Поэтому я не вижу смысла ехать куда-то. Знаешь, как в песне: «Хорошо там, где нас нет».
Ломаченко не считает поединок с Накатани самым агрессивным в карьере. Вспоминаем бой, который «Хай-Тек» поставил на первое место.