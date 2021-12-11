Экс-тренер Владимира Кличко назвал главный недостаток Комми в бою с Ломаченко
Ломаченко улучшил свои позиции в обновленном рейтинге IBF. Беринчик – на 8-й строчке
Комми находится на 4-м месте
11:32
Василий Ломаченко / Фото - thesun.co.ukIBF на своем официальном сайте обнародовала обновленный рейтинг боксеров легкого дивизиона.
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) поднялся на пятую позицию.
Ломаченко за счет поражения Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) в поединке с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) улучшил свое положение.
Отметим, что другой украинец Денис Беринчик (15-0, 8 КО) в рейтинге занимает восьмую строчку.
Обновленный рейтинг IBF в легком дивизионе:
Чемпион – Джордж-Камбосос
2. Густаво Лемос
3. Ли Селби
4. Ричард Комми
5. Василий Ломаченко
6. Теофимо Лопес
7. Мишель Ривера
8. Денис Беринчик
9. Джейкоб Нг
10. Заур Абдуллаев
Свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря в Нью-Йорке против ганца Ричарда Комми (15-2, 11 КО).
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.