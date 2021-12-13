Комми допускает, что Ломаченко неуважительно повел себя после нокдауна
Ломаченко вернулся в Украину после победы над Комми
Украинца провели через VIP-терминал и одарили цветами
13:39
Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) вернулся в Украину после победы над Ричардом Комми (31-4, 27 КО).
Напомним, ранее Ломаченко уверенно выиграл поединок у Комми решением судей.
После боя у Ломаченко заявили о готовности провести поединок против Джорджа Камбососа в Австралии.