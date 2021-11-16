Ломаченко возглавил рейтинг боксеров, с лучшим процентом точных силовых ударов

В тройке лучших оказались двое других суперзвезд





Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) занял первую позицию в рейтинге боксеров с лучшим процентом точных силовых ударов от CompuBox.



Показатель точности Ломаченко составляет 47,7%. На второй позиции чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд – 47,5%, а третий показатель у звездного абсолютного чемпиона второго среднего веса Сауля Альвареса – 47,0%.

На четвертой позиции разместился чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (46,3%), а конкурент Альвареса Давид Бенавидес пятый (46,0%).

Напомним, ранее перед боем Ломаченко с Ричардом Комми на Madison Square Garden в Нью-Йорке мы вспомнили, как завершились предыдущие бои украинца на этой легендарной арене.



