«В разговорах он гораздо лучше, чем в ринге». Бывший соперник Ломаченко дал прогноз на бой Лопес – Камбоcос
Ломаченко возглавил рейтинг боксеров, с лучшим процентом точных силовых ударов
В тройке лучших оказались двое других суперзвезд
16 ноября 22:07
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) занял первую позицию в рейтинге боксеров с лучшим процентом точных силовых ударов от CompuBox.
Показатель точности Ломаченко составляет 47,7%. На второй позиции чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд – 47,5%, а третий показатель у звездного абсолютного чемпиона второго среднего веса Сауля Альвареса – 47,0%.
На четвертой позиции разместился чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (46,3%), а конкурент Альвареса Давид Бенавидес пятый (46,0%).
Напомним, ранее перед боем Ломаченко с Ричардом Комми на Madison Square Garden в Нью-Йорке мы вспомнили, как завершились предыдущие бои украинца на этой легендарной арене.
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