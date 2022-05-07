Стивенсон: «Я не повторю ошибок Лопеса в бою с Ломаченко»
Ломаченко впервые с начала вторжения россии опубликовал пост не о религии
Украинец сообщил, что настроен достигнуть поставленных целей
19:00
Фото: Instagram
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) впервые с начала полномасштабной войны в Украине опубликовал фото нерелигиозного характера:
Сейчас не самое подходящее время, но цель осталась неизменной.
Напомним, что Лома продолжает удерживаться в топ-10 рейтинга P4P от The Ring.
Комментарии 0