Ломаченко впервые в карьере проведет два подряд не титульных боя

Украинец вернется на ринг 11 декабря

Фото: Facebook Ломаченко

Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет следующий бой 11 декабря в Нью-Йорке против ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

На кону поединка не будет стоять ни один титул чемпиона мира. Таким образом, впервые в карьере Ломаченко проведет два подряд не титульных боя.

Профессиональную карьеру Василий начал 12 октября 2013 года, победив мексиканца Хосе Рамиреса (28-8, 16 КО). На кону того поединка не стоял мировой пояс.

После этого «Хай-тек» провел 15 титульных боев кряду, выиграл в 13 и потерпел 2 поражения от Орландо Салидо и Теофимо Лопеса.

Поражение в бою с Лопесом, Ломаченко закрыл победой над Масайоши Накатани (бой не был титульным). И вот теперь украинец проведет второй кряду поединок, на кону которого не будет стоять пояс чемпиона мира.