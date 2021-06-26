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Ломаченко взвесился, Яремчук интересен клубу из Бундеслиги и другие новости 25 июня

Жеребьевка волейбольных еврокубков, а также соперницы украинок на Wimbledon
Бокс Профессиональный бокс
08:18
Ломаченко взвесился, Яремчук интересен клубу из Бундеслиги и другие новости 25 июня
Василий Ломаченко и Масайоши Накатани / Фото - Top Rank

Такс, что там интересного происходило в мире спорта 25 июня?

Сначала пару слов о боксе. Дело в том, что уже совсем скоро состоится возвращение Василия Ломаченко в ринг. Украинец уже прошел церемонию взвешивания.

И, если уж затронули тему единоборств, то давайте хвастаться – новоиспеченный чемпион Bellator Ярослав Амосов вошел в топ-5 полусредневесов мира, а также дал пресс-конференцию, где рассказал о своих планах.

В теннисе определились соперницы украинок в основной сетке Wimbledon. Но, кстати, в Лондоне, как и Наоми Осака, не сыграет Симона Халеп.

В биатлоне большое интервью дал старший тренер женской сборной Украины Юрий Велепец.

В волейболе прошел день жеребьевки еврокубков. Наши команды узнали своих соперников в турнирах.

Украина вышла на чемпионат мира. Сборная по пляжному футболу сумела пройти квалификацию на турнир в Москве.

В большом футболе Евро взял паузу. Важно, что Александр Зубков вернулся к тренировкам. Но пьедестал захватили трансферные слухи. Романом Яремчуком интересуется клуб из Лиги чемпионов, Гарет Бэйл может уехать в США, а Евгений Селезнев стремится примкнуть к новичку УПЛ.

Помимо этого, в Первой лиге определились с форматом соревнований н следующий сезон – четыре команды будут иметь шанс подняться в УПЛ.

И самая радостная новость – Кристиан Эриксен посетил тренировку сборной Дании. Не тренировался, просто подержал. Но это все равно круто.

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Теги

Василий Ломаченко Ярослав Амосов Урош Велепец Роман Яремчук

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