Масайоши попал в «Матрицу». Ломаченко и Накатани прибыли на пресс-конференцию
Ломаченко: «Я хочу улучшить свои позиции в легком весе, поэтому выбрал Накатани своим соперником»
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях проведет поединок с японцем 27 июня
22:51
Василий Ломаченко / Фото: essentiallysports
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) на пресс-конференции Top Rank перед поединком с Масайоши Накатани (19-1, 13 KO) рассказал о предстоящем бое, а также признался, что рад возвращению зрителей.
Не могу дождаться возвращения на ринг. Я очень взволнован. Я хочу улучшить свои позиции в легком весе. Я очень рад, что зрители будут на предстоящем поединке. Он заряжают нас энергией, подталкивают идти вперед. Именно из-за них мы не можем прохлаждаться и должны показывать максимум на протяжение всего поединка.
Накатани непростой соперник. Высокий и очень хороший боксер. Именно поэтому я выбрал этого парня.
XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня около 05:00.
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