В андеркарде Ломаченко – Комми в ринг вернется внук Мухаммеда Али
Ломаченко: «Я не собираюсь недооценивать Комми»
Василий отметил, что ждет лучшую версию Ричарда в их поединке
1 ноября 20:58
Василий Ломаченко / Фото: Инстаграм
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) высказался о поединке против Ричарда Комми
(30-3, 27 KO). Слова украинца приводит портал BoxingScene.
«Особенное событие для меня это когда я сражаюсь в Madison Square Garden, где произошло так много замечательных моментов в моей карьере.
Комми – бывший чемпион мира и противник, которого я не собираюсь недооценивать. Жду лучшую версию Комми. Буду готов ко всему, что он покажет 11 декабря».
Напомним, бой Ломаченко и Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.
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