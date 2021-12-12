Ломаченко: «Я заслуживаю бой с Камбососом. Ради этого поеду куда угодно»

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Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО), комментируя доминирующую победу над Ричардом Комми (30-4, 27 КО), заявил, что заслуживает боя против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО):

Работа по корпусу всегда важна, поскольку это бокс. Ты не можешь использовать удары, не обрабатывая торс. Тебе всегда нужно бить как по корпусу, так и по голове.

Я раньше уже говорил, что не люблю говорить о себе. В легком весе есть много хороших бойцов, так что в будущем мы можем устроить множество великолепных поединков.

Конечно, я думаю, что заслуживаю бой с Камбососом. Мне нужен этот шанс. И если Бог мне его предоставит, то я им воспользуюсь. Я поеду драться куда угодно. Моя цель – титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Я остаюсь в этом дивизионе, и мне нужны четыре титула».