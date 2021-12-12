Ломаченко: «Я заслуживаю бой с Камбососом. Ради этого поеду куда угодно»
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО), комментируя доминирующую победу над Ричардом Комми (30-4, 27 КО), заявил, что заслуживает боя против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО):
«Я видел его ситуацию. Ему было очень тяжело, поэтому я сказал: «Эй, остановите бой». Но Комми – настоящий воин, у него большое сердце. Так что мы продолжили поединок и подарили людям 12 отличных раундов.
Работа по корпусу всегда важна, поскольку это бокс. Ты не можешь использовать удары, не обрабатывая торс. Тебе всегда нужно бить как по корпусу, так и по голове.
Я раньше уже говорил, что не люблю говорить о себе. В легком весе есть много хороших бойцов, так что в будущем мы можем устроить множество великолепных поединков.
Конечно, я думаю, что заслуживаю бой с Камбососом. Мне нужен этот шанс. И если Бог мне его предоставит, то я им воспользуюсь. Я поеду драться куда угодно. Моя цель – титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Я остаюсь в этом дивизионе, и мне нужны четыре титула».
Напомним, ранее промоутер украинца Боб Арум рассказал, когда украинец сможет получить бой против Камбососа. Сам австралиец признавался, что не против встретиться с «Хай-теком».