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«Ломаченко ярко возвращается». Экс-соперник украинца дал прогноз на бой Василия с Комми
Первое интервью Люка Кэмпбелла после завершения спортивной карьеры
14 ноября 22:43
Люк Кэмпбелл / фото - Sky Sports
Люк Кэмпбелл, экс-претендент на титул чемпиона мира и бывший соперник Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), поделился своим прогнозом на предстоящий бой украинца против Ричарда Комми (30-3, 27 КО). Цитирует британца портал BoxingScene.
«Я думаю, это хороший бой. Комми – хороший боец, с силой быка, выносливый. Крайняя победа Ломаченко была невероятным выступлением. Он остановил парня, после его фантастической победы и которого никто не останавливал. Ломаченко ярко возвращается».
Напомним, Ломаченко опустился на 30-ю строчку обновленного рейтинга P4P от BoxRec.
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