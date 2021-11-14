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16:00 Хорватия - Россия 1:0 Запланирован
16:00 Мальта - Словакия 0:6 Запланирован
16:00 Словения - Кипр 2:1 Окончен
19:00 Армения - Германия 1:4 Окончен
19:00 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Запланирован
19:00 Македония - Исландия 3:1 Окончен
21:45 Люксембург - Ирландия -:- Запланирован
21:45 Португалия - Сербия -:- Запланирован
21:45 Греция - Косово -:- Запланирован
21:45 Испания - Швеция -:- Запланирован
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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:5 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс 6:3 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:30 Каролина Харрикейнс - Сент-Луис Блюз 3:2 Окончен
03:00 Даллас Старз - Филадельфия Флайерс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Аризона Койотис 4:1 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд 2:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 7:4 Окончен
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02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис 112:101 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 92:104 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс 121:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 91:89 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 129:102 Окончен
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02:00 Детройт Пистонс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
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02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
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«Ломаченко ярко возвращается». Экс-соперник украинца дал прогноз на бой Василия с Комми

Первое интервью Люка Кэмпбелла после завершения спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 22:43
«Ломаченко ярко возвращается». Экс-соперник украинца дал прогноз на бой Василия с Комми
Люк Кэмпбелл / фото - Sky Sports

Люк Кэмпбелл, экс-претендент на титул чемпиона мира и бывший соперник Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), поделился своим прогнозом на предстоящий бой украинца против Ричарда Комми (30-3, 27 КО). Цитирует британца портал BoxingScene.

«Я думаю, это хороший бой. Комми – хороший боец, с силой быка, выносливый. Крайняя победа Ломаченко была невероятным выступлением. Он остановил парня, после его фантастической победы и которого никто не останавливал. Ломаченко ярко возвращается».

Напомним, Ломаченко опустился на 30-ю строчку обновленного рейтинга P4P от BoxRec.

 

Михаил Рыбак
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Теги

Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл Ричард Комми

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