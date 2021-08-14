Ломаченко забрал его душу. Ригондо в бою с Касимеро попытается все вернуть

XSPORT.ua представляет титульный бой в легчайшем весе





Гильермо Ригондо, Джон Риэль Касимеро / Фото: Showtime

14 августа в американском Карсоне на ринг возвращается 40-летний кубинский ветеран Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО), владеющий чемпионским поясом WBA Regular в легчайшем весе (до 53,5 кг). Соперником двукратного олимпийского чемпиона станет обладатель пояса WBO филиппинец Джон Риэль Касимеро (30-4, 21 KO).



В общем, лишь пояс Касимеро и будет стоять на кону, поскольку титул WBA Regular это еще одно малозначащее творение «неадекватной» и сребролюбивой организации. Во Всемирной боксерской (WBO) организации сидят не глупые титулы и поэтому различные ничего не решающие ремешки они не признают. Из-за чего того же Джервонту Дэвиса нельзя назвать чемпионом мира в трех весовых категориях. С таким успехом подопечный Флойда Мейвезера мог бы обмотаться любыми ремнями и кричать во весь голос о своем величии. Но, сейчас мы не об этом.

Давайте сначала начнем знакомиться с Ригондо. Этот парень до поединка с Василием Ломаченко в конце 2017 года имел реноме самого скучного и мастеровитого боксера современности. Гильермо очень техничен, раньше был быстр, но его манера второго номера с малым количеством действий вызывала у болельщиков лишь желание хорошо выспаться. Это стало причиной проблем кубинца с промоутерами, которые не хотели иметь с ним дело, и давали самые маленькие гонорары.

Соперники также понимали, что за Ригондо им заплатят копейки, а риск проиграть нереально велик. При этом, скальп топового Нонито Донэйра ему таки удалось снять.

Ради боя с Ломаченко Ригондо перескочил несколько весовых категорий и начал злить украинца в социальных сетях. Когда же бой состоялся, то Василий деклассировал легенду, показав, что молодой и больший боксер лучше старого и маленького.

Поражение Ломаченко однозначно было очень тяжелым для карьеры «Шакала», поскольку кубинцу пришлось заново все переосмыслить и думать либо о завершении карьеры, либо с продолжением выступлений с целью заработать денег, но с риском потопить свое наследие.

В январе 2019-го Ригондо вернулся на ринг в 55,3 кг и в миссматче быстро расправился с джорнименом Джованни Дельгадо. Затем рефери помог ему выиграть техническим нокаутом у Хулио Сехи. Последний бой Гильермо провел 8 февраля 2020 года, с трудом победив в легчайшем весе (до 53,5 кг) венесуэльца Либорио Солиса.

Касимеро в 31 год успел побыть чемпионом в трех весовых категориях. Сначала он в 2012 году забрал пояс в 49 кг, затем выиграл титул в 50,8 кг и в итоге пришел к поясу в 53,5 кг.

Нынешний пояс Касимеро забрал в ноябре 2019 года, уничтожив за три раунда фаворита из ЮАР Золани Тете. Та победа дала новый виток карьере филиппинца, поскольку соперник на тогда считался одним из лучших проспектов. Вырубив его, о Джоне снова заговорили в СМИ.

В сентябре прошлого года Касимеро в рамках первой защиты титула уничтожил Дюка Микаха из Ганы. Оппонент был не особо высокого уровня, но и побил его чемпион без осложнений.

Кто же фаворит этого поединка? Мы уверенно можем сказать, что Касимеро должен побеждать соперника. Возрастной и изнеможденный весосгонкой Ригондо может предложить лишь опыт, технику и классную школу бокса. В скорости и мощи он уже давно не может тягаться с топовыми противниками. К тому же, Гильермо все бои после поражения Ломаченко, который «забрал его душу», провел очень невзрачно.

Мы считаем, что в предстоящем поединке Ригондо обыденно будет работать вторым номером, используя клинч. Но на этот раз прессинг Касимеро и его комбинационная работа должны помочь ему забивать кубинца у канатов. При этом, Гильермо за счет опыта должен простоять весь бой, хоть и его поражение решением более очевидно.

Прогноз: Победа Касимеро решением судей.

Онлайн трансляция поединка Ригондо – Касемиро.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua