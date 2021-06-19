Экс-тренер Кличко: «Что делает психолог Ломаченко, если Василий до сих пор не может принять поражение от Лопеса?»
Ломаченко завершил подготовку к бою против Накатани
Василий вернется в ринг 26 июня
10:08
Василий Ломаченко / фото - Instagram
Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) завершил подготовку к возвращению в ринг. Украинец подерется 26 июня в Лас-Вегасе, США, против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО).
Следите за трансляцией поединка Накатани – Ломаченко в трансляции портала XSPORT.
Комментарии 0