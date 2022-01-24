«Вернулся к тяжелой работе». Комми возобновил тренировки после поражения от Ломаченко
Ломаченко: «Жизнь не заканчивается в момент проигрыша»
Украинец уверен, что, невзирая на поражение, нужно идти к своей цели
07:51
Василий Ломаченко / Фото: Instagram
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) в своем Instagram опубликовал мотивирующие строки:
Жизнь не заканчивается в момент проигрыша в спорте или когда ты не побеждаешь в боксерском поединке. Это не повод опускать руки, это всего лишь новый этап в твоей жизни. Если ты проиграл, тебе нужно снова попытаться победить и добиться своей цели.
Промоутер Ломаченко работает над организацией для украинца боя за звание абсолютного чемпиона легкого веса.
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