«Лондон зовет в преисподнюю». Усик готовится к войне с Джошуа

В конце сентября супертяжи сойдутся в ринге в бою за четыре пояса

Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT

Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) 25 сентября может стать чемпионом мира в двух весовых категориях. В Лондоне, Великобритания, украинец разделит ринг с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Абсолютный чемпион в крузервейте долгое время интенсивно готовится к предстоящему бою. У украинца сравнили предстоящий поединок с AJ с войной, а место проведения боя – с Преисподней:

Лондон зовет в далекие города Теперь война объявлена, и битва на подходе Лондон зовет в преисподнюю (Undrewo (Вероятно, underworld))

«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа.