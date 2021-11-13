Лопес: «Бой с Хэйни не продлится больше шести раундов»

Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в интервью YouTube каналу SNOWQUEENLA высказался о возможном поединке против обладателя титула WBC Девина Хэйни (26-0, 15 КО).

Когда мы тренировались, для меня это даже был не спарринг. Это не особо работало. В спарринге Хэйни с Шакуром Стивенсоном все было как надо, а у нас с Девином не было работы. Он просто защищался и слишком много двигался. Я ничего из этого не взял. Я знаю, что люди хотят увидеть наш бой, и я его жду. Я показываю всем, что Хэйни не хочет драться».