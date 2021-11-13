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Тема дняУкраина пропускает тур, но за матчами нашей группы стоит пристально следить. За что нам сегодня болеть?
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Лопес: «Бой с Хэйни не продлится больше шести раундов»

Абсолютный чемпион мира – о потенциальном поединке с чемпионом WBC
Бокс Профессиональный бокс
09:58
Лопес: «Бой с Хэйни не продлится больше шести раундов»
Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в интервью YouTube каналу SNOWQUEENLA высказался о возможном поединке против обладателя титула WBC Девина Хэйни (26-0, 15 КО).

«Бой с Хэйни не продлится больше шести раундов. Так будет, если Хэйни не начнет делать все эти вещи, которые он делает. Девин всегда бегает. Я спарринговал с Хэйни, поэтому знаю, что это такое. Он все время болтал, выбрасывал джеб и двигался. Это было еще несколько лет назад, задолго перед тем, что я делаю и кем являюсь сейчас. Впрочем, надеюсь, что он тоже изменился.

Когда мы тренировались, для меня это даже был не спарринг. Это не особо работало. В спарринге Хэйни с Шакуром Стивенсоном все было как надо, а у нас с Девином не было работы. Он просто защищался и слишком много двигался. Я ничего из этого не взял. Я знаю, что люди хотят увидеть наш бой, и я его жду. Я показываю всем, что Хэйни не хочет драться».

Напомним, Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах.

Источник: FightNews Михаил Рыбак
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Теофимо Лопес Девин Хэйни

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