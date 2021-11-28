Лопес потерял все пояса. Но на месте Камбососа мог оказаться Беринчик
Лопес: «Чтобы уничтожить мою душу, потребуется нечто большее!»
Американец больше не абсолютный чемпион легкого веса
10:43
Фото: DAZN
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) в Twitter обратился к фанатам после поражения от Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО):
«Спасибо всем за любовь и поддержку сегодня вечером. Я благодарен всем вам и знаю, что у Бога есть свои планы относительно меня, которые могут поднять меня высоко и опустить очень низко. Чтобы уничтожить мою душу, потребуется нечто большее!
Дай Бог здоровья всем вам и счастливых праздников. Увидимся на ринге в 2022 году».
Напомним, сразу после боя Лопес дал спорное интервью прямо в ринге, за что его освистали собственные фанаты.
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