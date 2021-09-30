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Лопес: «Чувствовал, что Усик затащит бой с Джошуа»

Американский боксер расстроен, что не сделал ставку на украинца
Бокс Профессиональный бокс
29 сентября 22:31
Лопес: «Чувствовал, что Усик затащит бой с Джошуа»
Фото: DAZN

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) поделился мнением о победе украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

«У меня была чуйка по поводу боя Джошуа и Усика. У меня была чуйка насчет Усика. Я чувствовал, что он может затащить этот бой. Мне следовало поставить на него. Не буду лгать, мне следовало сделать это. Мне кажется, что это было отличное шоу, замечательный ивент. Прежде всего, это был крутой ивент.

Посмотрите, как они это сделали, как соперничали. Это два великих воина, два великих чемпиона с большой силой воли, которые вышли и устроили битву. Респект Джошуа за то, что он продолжал драться, шел вперед и не сдавался, несмотря на то, что моментами его немного перебивали. И респект Усику за то, что придерживался своего плана на бой. В конечном итоге 12-й раунд показал, кто хотел победить немного больше.

Сейчас Эдди Хирн говорит об опции реванша, и они снова подерутся. Думаю, будет интересно на это посмотреть, потому что Джошуа всегда возвращается после поражений, вносит коррективы и побеждает».


Усик – Джошуа проведут реванш, примерные даты которого уже известны. Украинец хотел бы, чтобы второй бой прошел на киевском НСК «Олимпийский», но по объективным причинам это весьма маловероятно.


Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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(Голосов: 6)

Теги

Теофимо Лопес Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 1

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30 сентября 2021г. 09:16
В следующем бою Джошуа будет сильнее, Александру  Усику тоже надо поработать над собой и хорошо подготовиться к следующему поединку.
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