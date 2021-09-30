Лопес: «Чувствовал, что Усик затащит бой с Джошуа»

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Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) поделился мнением о победе украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

Посмотрите, как они это сделали, как соперничали. Это два великих воина, два великих чемпиона с большой силой воли, которые вышли и устроили битву. Респект Джошуа за то, что он продолжал драться, шел вперед и не сдавался, несмотря на то, что моментами его немного перебивали. И респект Усику за то, что придерживался своего плана на бой. В конечном итоге 12-й раунд показал, кто хотел победить немного больше.

Сейчас Эдди Хирн говорит об опции реванша, и они снова подерутся. Думаю, будет интересно на это посмотреть, потому что Джошуа всегда возвращается после поражений, вносит коррективы и побеждает».