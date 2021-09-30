Они равны, но Фьюри сильнее бьет и лучше держит удар. Промоутер сравнил Усика и Тайсона
Лопес: «Думаю, все мы будем удивлены, если Уайлдер победит»
Абсолютный чемпион мира не верит в своего соотечественника
07:26
Теофимо Лопес / фото - BoxingScene
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) дал свой прогноз на предстоящую трилогию Дентея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в которой окончательно решится судьба пояса WBC. Цитирует Лопеса портал BoxingScene.
«Я думаю, сейчас у Уайлдера другой план на бой. Он тренируется с Маликом Скоттом и смотрится хорошо, выглядит готовым и решительным. Ну а Фьюри уже показал во втором бою, какое у него сердце, этот человек неспроста является линейным чемпионом. Мне кажется, что Деонтей извлек урок. Мне очень нравится эта трилогия, с нетерпением жду третьего боя.
Думаю, все мы будем удивлены, если Уайлдер победит. Я называл его «с*чкой» и все такое. Но это было связано не с его мужеством, а по причине количества оправданий после второго поединка. Думаю, Деонтей очень хочет закрыть всем рты и показать, чего он стоит. Пусть победит сильнейший».
Напомним, Фьюри рассказал, когда он понял, как побить Уайлдера.