Лопес: «Думаю, все мы будем удивлены, если Уайлдер победит»

Теофимо Лопес / фото - BoxingScene

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) дал свой прогноз на предстоящую трилогию Дентея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в которой окончательно решится судьба пояса WBC. Цитирует Лопеса портал BoxingScene.

Думаю, все мы будем удивлены, если Уайлдер победит. Я называл его «с*чкой» и все такое. Но это было связано не с его мужеством, а по причине количества оправданий после второго поединка. Думаю, Деонтей очень хочет закрыть всем рты и показать, чего он стоит. Пусть победит сильнейший».