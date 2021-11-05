Промоутер Джошуа: «Считал желание Лопеса драться с Ломой – глупостью, но Теофимо доказал, что у него есть яйца»
Лопес еще останется в легком весе. Но не ради боя с Ломаченко
Абсолютный чемпион легкого веса хочет сойтись с обладателем пояса WBC
15:00
Теофимо Лопес / Фото: Top Rank
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью на Youtube канале Fight Hub TV обсудил с абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) возможный бой с чемпионом WBC Девином Хэйни (26-0, 15 KO):
Вот что произойдет – ты побьешь Камбососа и я пойду к Бобу (Аруму – XSPORT). И скажу, что хочу сделать бой с Хэйни. Если он не захочет за это платить, это сделаю я. ESPN может вступить в переговоры по этому бою, мне все равно. Можем провести и там, и на DAZN. Если эта сделка будет лучшей для каждой из сторон, мы так и поступим.
Напомним, что 27 ноября Лопес подерется с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO), а Хэйни в начале декабря – с Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO)