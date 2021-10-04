Лопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?

История, в которой, кажется, американец совсем не виновен

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Теофимо Лопес / Фото - danrafael.substack.com

Спустя три месяца после удачной работы над выставочным поединком Майка Тайсона против Роя Джонса Triller Fight Club подорвал боксерский мир – выиграл торги на проведение боя Теофимо Лопеса. За поразительные 6 миллионов долларов.

В минувшую субботу, после потери около 10 миллионов долларов и нескольких изменений дат, исполнительный директор Triller заявил: не будет ни боя, ни шоу. Они решили сдаться, отказаться от промотирования встречи Лопеса против обязательного претендента по линии IBF Джорджа Камбососа.

Первым шоу Triller стал бой Тайсон – Джонс 28 ноября. Организаторам удалось продать почти 2 миллиона платных трансляций. И это очень хороший показатель. Но впредь Triller не мог похвастаться подобным успехом.

А поэтому попытался взяться за организацию боя абсолютного чемпиона мира Лопеса. До конца предыдущей недели все выглядело так, будто поединок состоится. Но потом терпение Triller лопнуло.

«Если брать в учет рекламу, маркетинг, телевизионные ролики, радиорепортажи, то, получается, мы потеряли около 9-10 миллионов долларов на продвижение этого боя. И ничего не получили взамен. Поэтому мы считаем, что с нас достаточно».

Заявление Маера Yahoo! Sport красноречивое – Triller отказывается от проведения шоу. Но почему?

Он говорит, что Камбосос и его команда попросту игнорируют промоутеров . 29 сентября боксер должен был вылететь из Австралии в США. Его перелет был оплачен и обошелся компании в 37 тысяч долларов. Но боец требовал от Triller 400 тысяч долларов прямо здесь и сейчас – за то, чтобы согласиться перенести бой с 4 на 16 октября. Лопес дал добро на перенос только в случае получения аванса, а Камбосос, который был в этой истории стороной В, потребовал увеличения гонорара.

Обязательный претендент должен был заработать за поединок самые большие в карьере 2,1 миллиона долларов. Все просто. По правилам IBF, чемпион должен получить 65% от суммы, выигравшей промоутерские торги. Поэтому Лопесу досталось 3,9 миллиона долларов.

В Triller решили обратиться к IBF с просьбой лишить Камбососа звания обязательного претендента и инициировать новые торги за проведение поединка между Лопесом и Исааком Крусом, самым высокорейтинговым доступным бойцом. Но в IBF ответили, что с 4 по 7 октября они будут заняты и смогут ответить на запрос только после этих дат.

На промоутерских торгах вторыми после Triller были Matchroom Sport. Они предложили 3,5 миллиона долларов. Если IBF не захочет лишать Камбососа его статуса, то предложение Хирна будет принято. Тогда Лопес заработает 2,28 миллиона долларов, а Камбосос – 1,23 миллиона. Помимо этого, каждый боксер должен будет заплатить процент своим промоутерам. Это Top Rank у Лопеса и Лу ДиБелла у Камбососа.

У боя Лопес – Камбосос было только две официально анонсированных даты. После того, как Triller выиграл торги, обсуждалась возможность проведения боя 5 июня. Но потом Флойд Мейвезер неожиданно для многих согласился на бой с Логаном Полом 6 июня. Руководство Triller решило, что будет глупо тягаться с таким ивентом.

Так что первой официальной датой поединка стало 19 июня, встреча должна была состояться в Маями. Вот только в неделю боя возникли новые проблемы – Лопес сдал положительный тест на коронавирус, а поэтому последовал перенос.

Позже промоутеры официально называли только одну дату – 4 октября. Да, были переговоры о том, что есть возможность провести поединок в августе в Австралии или в США. Но в этом направлении продвинуться не удалось. Поэтому в Triller остановились на 4 октября, на Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Но и с этой датой возникли проблемы. Это ведь тот же день, когда пройдет матч по американскому футболу «Лас-Вегас Райдерс» – «Лос Анджелес Чарджес». К тому же, через пять дней после этого по PPV будут боксировать Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер, а еще 5 октября стартует плей-офф в MLB, бейсбольной лиге. В итоге, исполнительный директор компании признал:

«Это полностью моя ошибка. Вините только меня. Я думал, что 4 октября будет отличной датой, что это будет бой pay-per-view, потому что в тех числах больше не было ничего запланировано. Но нет. Большой матч NFL. И все начали кричать и говорить мне, что нужно искать новую дату. И, честно говоря, я начал волноваться, ведь последняя дата, разрешенная IBF, это 17 октября».

А потом один из представителей Triller в СМИ заявил, что бой переносится с 4 на 16 октября. Хоть это еще не было решенным делом. Информацию воспринимали как официальную, а поэтому компания оказалась в глупом положении, ведь у них были проблемы в переговорах.

Майер признался: «К сожалению, наш представитель сказал это преждевременно». Новость о переносе раскачала обстановку. И стала последним гвоздем. После этого в Triller потеряли коммуникацию с Камбососом.

Исполнительный директор все еще надеялся, что боксер согласится на перенос. Тем более, юрист Комбососа 28 августа направил в IBF письмо с просьбой отсрочить дедлайн по проведению боя на 30 дней, чтобы его можно было организовать в конце октября.

Причина – Джорджу не было как вернуться домой после поединка. Из Нью-Йорка в Сидней не было доступных перелетов. Камбососу пришлось бы около месяца провести в США, прежде чем вернуться в Австралию. Где, к тому же, он обязан провести 14 дней на изоляции.

Камбосос так и не прилетел в США. Хотя Triller даже предлагали ему сделать это заранее. В Компании обратили внимание на малое количество доступных рейсов, а поэтому предложили снять для Джорджа и его девушки дом, чтобы они могли перед поединком пожить в США.

Вот только австралиец был против. Он как раз ждал ребенка и не хотел, чтобы тот родился в США. Ну а потом, когда начались переговоры о бое 16 октября, сторона Камбососа начала играть в молчанку.

«Давайте будем честны: здесь было много разных махинаций».

Исполнительный директор Triller считает, что за кулисами его компании мешали в проведении этой встречи.

Одна из проблем – менеджер Камбососа был президентом боксерских операций в Triller. И в сентябре ему пришлось покинуть эту должность. Все дабы избежать конфликта интересов, а также придерживаться закона Мухамеда Али, который гласит, что промоутером и менеджером не может являться один и тот же человек.

Получается, менеджер Камбососа ушел из компании и теперь вел переговоры уже с другой стороны, четко понимая положение промоутеров. Triller сел в лужу с тем, чтобы организовать бой. Он сорвался.

Лопес боксировал с Ломаченко 17 октября 2020 года. Буквально через две недели его простой продлится уже год. Американец потерял год пика своей карьеры, год после завоевания статуса абсолютного чемпиона мира.

Сейчас он уже бросает вызов Джошу Тейлору. Но что будет с его поединком против Камбососа все еще непонятно. Ясно лишь одно – Triller вышел из этого болота.