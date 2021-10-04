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Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
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Лопес готов провести бой с Тейлором за абсолютное чемпионство в двух дивизионах

Лидер легкого веса намерен покорить новую вершину
Бокс Профессиональный бокс
09:42
Лопес готов провести бой с Тейлором за абсолютное чемпионство в двух дивизионах
Теофимо Лопес / Фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) намерен выйти в ринг с «королем» первой полусредней весовой категории Джошем Тейлором (18-0, 13 КО).

Цитирует Лопеса BoxingScene.

«Мы поборемся за все пояса, за звание абсолютного чемпиона в двух весовых категориях. И мы сделаем промежуточный вес 62,59 или 63,04 кг. Я даже немного наберу, так что он должен сбросить полкилограмма. Или 62,37 кг. Либо так, либо так. Мы это сделаем. Если Лео Санта Крус и Джервонта Дэвис, чемпионы WBA, смогли сделать это, когда один был во втором полулегком, а другой в легком весе, то почему мы не можем сделать. Абсолютный чемпион против абсолютного чемпиона, сделать промежуточный вес между ними, и победитель станет абсолютным в обеих весовых категориях. Верно? Да ладно. Это бокс. Если у нас есть ютуберы и все остальное, почему, черт возьми, у нас не может быть этого? Верно? Нас уже не уважают в этом виде спорта. Почему бы не попробовать сделать что-нибудь подобное. Это иррационально?».


«Я готов поставить на кону все свои пояса и сделать это. Спросите Джоша Тейлора, готов ли он это сделать. Не говорите мне, что после Джека Кэттерала он переходит в полусредний вес. Нет, он мой. Не делай этого. Ты собираешься драться со мной. Ты всю эту чушь обо мне говорил. Я стремлюсь устанавливать рекорды и творить историю. Я чувствую, что это будет отличный бой. Тейлор иногда отлично дерется. Поставьте его передо мной, и я покажу вам, на что я способен».


А тем временем стриминговый сервис Triller отказался от идеи проведения боя между Лопесом и обязательным претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).
Владимир Кириченко
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Теофимо Лопес Джош Тейлор

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