Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке

В начале октября американца ожидает поединок с Камбососом

Теофимо Лопес / Фото: Thriller

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) вернулся к тренировкам накануне поединка с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).



В своем Instagram американец разместил фрагмент видео, на котором он работает над ловкостью и маневрированием от быстрых ударов:

Напомним, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) может провести реванш с Лопесом в начале 2022 года.