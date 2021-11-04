Лопес: «Плант станет для Канело самым тяжелым соперником со времен боя с Эрисланди Ларой»
Лопес: «Камбосос будет уничтожен»
Теофимом предложил Джорджу сделать выбор между любовью и уничтожением
11:26
Теофимо Лопес Фото: instagram
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в Instagram
высказался о предстоящем поединке с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО).
«Я могу уничтожить тебя, или я могу одарить тебе любовью. Выбор остается за тобой.
27 ноября Джордж Камбосос будет уничтожен. Вы говорили о шторме, но кое-что забыли. Шторм – это я».
Напомним, бой Лопеса и Камбососа состоится 27 ноября в Нью-Йорке.