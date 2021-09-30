Лопес: «Камбосос не хочет подписывать контракт, потому что боится, что я сломаю ему шею»

Абсолютный чемпион – о переносе даты первой защиты титулов

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Абсолютный чемпион мира в легком весе, американец Теофимо Лопес (16-0 12 КО) прокомментировал ситуацию с переносом поединка против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) и отказом его оппонента подписывать контракт на новую дату. Цитирует Лопеса портал RingTV.

«Мне не нравится Кабосос. Этот парень – мошенник. Похоже, Джордж просто хочет выйти из битвы. Прямо сейчас, мы пытаемся со всем этим разобраться. Проблема заключается в том, что Камбосос ведет себя так, как будто, это он бесспорный чемпион мира. Несмотря на все его разговоры и заявление, сейчас он отступает. Джордж отказывается подписывать документ. Он действительно думает, что снова может получить бой, за который ему заплатят 2 миллиона долларов? Ни за что. Это его шанс, а он хочет упустить его. Джордж не хочет подписывать контракт, так как боится, что я сломаю ему шею. Он слышал, что я собираюсь с ним сделать, и теперь отступает».

Напомним, ранее поединок между Лопесом и Камбососом официально перенесли с 4 октября в MSG в Нью-Йорке на 16-е октября в Barclays Center в Бруклине.