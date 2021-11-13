Лопес: «Хэйни – чемпион по электронной почте»

Лидер легкого веса вновь проехался по чемпиону WBC

Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в очередной раз высказался в адрес обладателя титула WBC Девина Хэйни (26-0, 15 КО), который до этого неоднократно вызывал Лопеса на бой.

В интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA Лопес сравнил Хэйни с лидером полусреднего веса Джошом Тейлором (18-0, 13 КО), заявив, что Девин – не ровня настоящим чемпионам.

«Джош Тейлор – абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе. Я даже не знаю, кем является Девин Хэйни. Бумажным чемпионом? Чемпионом по электронной почте? Он не заслужил этот титул. Хэйни подрался за пояс с парнем, который шел в рейтинге 57-м или 59-м. Они бились за титул, который все еще принадлежал Ломаченко.

Тейлор до этого дрался с Хосе Рамиресом и другими бойцами. По-моему, он бился с Виктором Постолом и так далее. Его соперники дрались с Теренсом Кроуфордом и другими чемпионами.

Такого молодого парня, как Хэйни, ждет яркое будущее, если он все сделает правильно, но он неровня Тейлору, потому что не показал трудовой этики. Девина освистали в его родном городе, Лас-Вегасе. Это произошло, когда он дрался с Хорхе Линаресом. Это выглядело плохо. Давайте посмотрим, что он покажет против Джозефа Диаса».

Напомним, ранее Лопес заявлял, что в бою сможет вырубить Хэйни до 6-го раунда.