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Лопес: «Хейні переможе Камбососа, зробивши те, що і зазвичай»

Теофімо планує потім побитися с Девіном
Бокс Профессиональный бокс
14:42
Лопес: «Хейні переможе Камбососа, зробивши те, що і зазвичай»
Теофимо Лопес / Фото: DAZN

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Теофімо Лопес (16-1, 12 КО) в коментарі Bad Left Hook зробив прогноз на поєдинок між чинним абсолютним чемпіоном Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) і володарем поясу WBC Девіном Хейні (27-0, 15 КО).

«Як я казав раніше, я думаю, що для Хейні це виграшний бій. Він переможе, зробивши те, що і зазвичай...

Я вірю, що ми всі зустрінемося в першій напівсередній вазі».

Нагадаємо, поєдинок Камбососа та Хейні пройде 4 червня у Мельбурні.

Карен Агабекян
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Теги

Джордж Камбосос Теофимо Лопес Девин Хэйни

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