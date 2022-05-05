Мейвезер: «Хэйни ни за что не победить Камбососа в Австралии»
Лопес: «Хейні переможе Камбососа, зробивши те, що і зазвичай»
Теофімо планує потім побитися с Девіном
14:42
Теофимо Лопес / Фото: DAZN
Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Теофімо Лопес (16-1, 12 КО) в коментарі Bad Left Hook зробив прогноз на поєдинок між чинним абсолютним чемпіоном Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) і володарем поясу WBC Девіном Хейні (27-0, 15 КО).
«Як я казав раніше, я думаю, що для Хейні це виграшний бій. Він переможе, зробивши те, що і зазвичай...
Я вірю, що ми всі зустрінемося в першій напівсередній вазі».
Нагадаємо, поєдинок Камбососа та Хейні пройде 4 червня у Мельбурні.
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