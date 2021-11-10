Лопес: «Ломаченко пошел на спад, его уже нет»

Теофимо отметил, что время украинца как топ-боксера уже прошло





Теофимо Лопес / Фото: CBS Sports

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал пресс-службе Top Rank, что ему неинтересен реванш с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО), поскольку карьера украинца пошла на спад.



«Если мы снова будем боксировать, то мои навыки вышли на новый уровень. Я вижу все только так: я побьюсь с Джорджем Камбососом, а затем подерусь с другим парнем, стоящим напротив меня. Ломаченко пошел на спад, его уже нет. Это новая эра, новое поколение, мы все поднимаемся вверх. Всегда так происходит, поскольку это жизненный цикл. Всегда все должно прогрессировать и меняться. Будут новые бойцы, после чего мне также придется уйти. Появится новый парень, новый боксер и это будет мой сын. Только он обойдет меня в боксе, поскольку он продолжатель нашего с отцом рода. Мой малыш – это уже четвертый Теофимо».

Напомним, Лопес 28 ноября проведет бой против Джорджэа Камбососа. Онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.