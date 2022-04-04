Лопес: «Мне кажется, что Головкин потерял в скорости»

Американец дал свой прогноз на третий бой между GGG и Канело

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) дал свой прогноз на третий поединок между обладателем титула IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO) и абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

Лопеса цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Мы должны увидеть Головкина в бою. Только так мы сможем оценить его шансы в третьем поединке с Альваресом. Я думаю, что Мурата во время их противостояния постарается делать то, что делал Альварес, но только после боя мы сможем оценить шансы Головкина. Если честно, то мне кажется, что он потерял в скорости. Если это так, то это большой минус для Головкина, но мне так показалось в последнем его бою».

Геннадий Головкин не расстроится в случае срыва третьего боя с Саулем Альваресом.