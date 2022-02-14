«Лучшие дерутся с лучшими – Лома, Камбосос, Лопес». Абсолютный чемпион легкого веса усомнился в сопернике украинца
Лопес может начать сотрудничество с наставником Альвареса
Бывший лидер легкого дивизиона не отбрасывает своего отца в сторону
14 февраля 10:18
Теофимо Лопес / Фото - boxingsceneЭкс-абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-1-0, 12 KO) в интервью YouTube-каналу ESNEWS допустил, что может начать сотрудничество с наставником лидера второго среднего веса Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) Эдди Рейносо.
«Возможно, Райан Гарсия сменил тренера из-за новостей, в которых говорится про нас с Эдди Рейносо. Действительно ли он будет тренировать меня? Продолжение следует. Он отличный специалист. Мне нравится связь между нами. Я несколько раз общался с Канело».
«Посмотрим, как все будет. Дайте нам немного времени. Мой отец всегда будет моим главным тренером, номером один для меня. Я всегда буду добиваться успеха ради него».
Напомним, американский проспект Райан Гарсия (21-0, 18 KO) расстался с Рейносо и теперь будет сотрудничать с другим именитым специалистом Джо Гуссеном.