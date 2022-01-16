В Top Rank назвали следующего вероятного соперника Лопеса
Лопес намекнул на скорое возвращение в ринг
Американец обратился к своим болельщикам
10:50
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1-0, 12 KO) в Instagram намекнул своим болельщикам на скорое возвращение в ринг.
«Давайте снова веселиться! Забудьте про индустрию бокса. У Бога есть более важные планы. Увидимся с вами в мае».
В Top Rank назвали следующего вероятного соперника Теофимо Лопеса.