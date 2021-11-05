Лопес: «Наш бой с Камбососом продлится один раунд»

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что намерен остановить своего следующего соперника Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) в первом раунде.

Американца цитирует ресурс boxingnews24.com:

Впрочем, я не Микки Бэй и не Ли Селби. Я Теофимо Лопес. Василию Ломаченко пришлось понять, что со мной тяжело. Ричард Комми осознал то же самое. Поставьте всех этих парней напротив меня, и они поймут, что это тяжело».