Лопес: «Дэвис, Хэйни, Стивенсон – Лома бы уничтожил их всех»
Лопес: «Наш бой с Камбососом продлится один раунд»
Американец уверен, что австралиец еще никогда не встречался с такими грозными соперниками, как он
09:50
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что намерен остановить своего следующего соперника Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) в первом раунде.
Американца цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Камбосос в беде, в большой беде. Он будет уничтожен. Наш бой продлится один раунд. Да, один раунд, потому что вся эта болтовня не работает. Мы говорим, однако при этом подкрепляем свои слова делом. Если ты болтаешь, то должен что-то показать. Камбосос дважды победил раздельным решением судей. Это были бои с Микки Бэем и Ли Селби.
Впрочем, я не Микки Бэй и не Ли Селби. Я Теофимо Лопес. Василию Ломаченко пришлось понять, что со мной тяжело. Ричард Комми осознал то же самое. Поставьте всех этих парней напротив меня, и они поймут, что это тяжело».
Теофимо Лопес высказался о предстоящем поединке с Джорджем Камбососом.