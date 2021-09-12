Лопес назвал сроки поединка с Тейлором и предложил поставить на кон все пояса абсолютных чемпионов

Американец хочет поединок с громкой вывеской

Лопес с поясами легкого веса / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) заявил о скором возвращении в ринг после поединка с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO). Уже через месяц после боя с австралийцем американец готов вернуться в ринг для боя с обладателем всех поясов первого полусреднего дивизиона Джоша Тейлора (18-0, 13 KO):



Я хочу драться в ноябре. Я выберу Джоша Тейлора. Сразу же дайте мне его в первом полусреднем весе. Мы можем поставить на кон все наши титулы в легком и первом полусреднем дивизионах. Можно даже провести этот поединок в промежуточном весе - 62,4 кг. Давайте устроим это. Если такой бой организовали между Джервонтой Дэвисом и Лео Санта Крусом, то почему мы не можем устроить поединок между двукратным абсолютным чемпионом в легком весе и абсолютным чемпионом первого полусреднего дивизиона? Давайте соберем титулы и сделаем это. Если они это сделали, то почему мы не можем?

Напомним, что у британца на декабрь запланирована защита титулов от посягательств Джека Кэттерола (26-0, 13 KO).