Лопес – о травме Ломаченко: «Сейчас боксеры стали мягкими, как с**ки. Начинают плакать даже из-за рассечений»

Абсолютный чемпион заявил, что и сам дрался не в лучшем состоянии

Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью Youtube каналу iFL TV признался, что не видит интереса в реванше с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO) и раскритиковал украинца за отмазки:



Ломаченко? Да зачем мне с ним драться? Я побил его в его же собственной игре. Я стал абсолютным чемпионом мира. Победил его единогласным решением судей. У меня тоже были проблемы со здоровьем: с ногой, с запястьем, с плечом. Мы не можем быть готовы на 100%, когда выходим в ринг. У всех есть травмы. Это жизнь. Просто сейчас боксеры стали мягкими. Как с**ки. Они получают рассечение и начинают плакать. Продолжайте драться. Я уважаю всех и каждого.

Напомним, что промоутер Александра Усика (19-0, 13 KO) предложил Ломе вариант для следующего боя получше, чем Лопес.