Лопес отреагировал на слова Ломаченко о ничьей в их бою

Американец считает, что Василий не умеет проигрывать

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко / фото - Fightnews

Чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (14-2, 10 КО) отреагировал на слова экс-соперника Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) о том, что в их бою была ничья. Американец уверен, что украинец не умеет признавать свои поражения.

«Я могу только посмеяться над этим. Как по мне, это человек, который никогда не мирился с поражениями. Раньше он никогда не проигрывал, тем более так, как мне. Учитывая, что я сделал и как его побил, Ломаченко остался в прошлом. В конце концов, я отнял у него сердце. Даже если мы проведем еще один бой, в этот раз я его нокаутирую. И это не просто разговоры. Поединок с бойцом такого калибра, как он, поднял меня на другой уровень. Я еще на старте, когда только начал это, говорил людям: «Вам лучше заполучить меня сейчас, поскольку у вас более высокие шансы подраться со мной в данный момент, чем позже. Теперь слишком поздно для всех».

Василий вернется в ринг 26 июня боем против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО). Японец уверен, что победит нокаутом.