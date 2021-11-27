Лопес перевесил Камбососа накануне поединка

Соперники прошли официальную процедуру взвешивания

Фото: boxingscene.com

В Нью-Йорке (США) завершилась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего вечера бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, главным событием которого станет поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) и обязательным претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:

Теофимо Лопес: 135 фунтов (61,2 кг) – Джордж Камбосос: 134.4 фунта (60,8 кг)

Напомним, что поединок неоднократно переносили, но теперь американец наконец-то сможет провести первую защиту титулов, которые он в октябре 2020 года сенсационно завоевал, победив единогласным решением судей украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).