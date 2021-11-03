Стали известны имена судей, которые будут работать на поединке Альварес – Плант
Лопес: «Плант станет для Канело самым тяжелым соперником со времен боя с Эрисланди Ларой»
Теофимо отметил, что быстрой победы Канело не будет
11:59
Теофимо Лопес / Фото: USA Today
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) высказался о поединке между чемпионом WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом
(56-1-2, 38 КО) и чемпионом IBF Калебом Плантом
(21-0, 12 КO).
«Я верю в то, что нас ждет отличный поединок. Люди говорят, что Канело победит в первом раунде, но они никогда не выходили в ринг. Мне неравятся оба парня и я думаю, что Плант станет для Канело самым тяжелым соперником со времен боя с Эрисланди Ларой.
Вы должны быть уверенным в себе и должны верить в себя. Я был аутсайдером против Ломаченко».
Напомним, поединок Альвареса и Планта состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.
Комментарии 0