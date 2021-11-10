Лопес: «Плант упустил массу возможностей, которые дал ему Канело в бою»

Абсолютный чемпион легкого веса – о последнем поединке мексиканца

Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) поделился впечатлениями от последнего боя Сауля Альареса (57-1-2, 39 КО), в котором он отобрал чемпионский пояс IBF у Калеба Планта (21-1, 12 КО).

В интервью порталу WBN Лопес раскритиковал Планта за массу упущенных возможностей в бою с Канело.

«Канело не будет вас уважать в ринге. И он не даст вам время на то, чтобы восстановиться, поэтому он и стал абсолютным чемпионом. Победа осталась за правильным чемпионом. Он не раз давал Планту возможность ударить, но Плант ничего из этого не реализовал. За это Канело сам отправил его в нокаут. Это чемпионские раунды, и он хотел победить больше, чем Калеб Плант. Не могу дождаться, когда вновь увижу Канело. И я также с нетерпением ожидаю возвращения Калеба Планта после поражения».

Напомним, Джейк Пол хочет стать промоутером Канело.