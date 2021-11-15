Лопес поделился мнением о предстоящем поединке Кроуфорд – Портер

Теофимо Лопес / Фото: Instagram

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью на Youtube канале Fighthype.com рассказал свою точку зрения о грядущем бое обладателя титула WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) и Шона Портера (31-3-1, 17 KO):



Ладно, Портер – тот парень, который поставит его в неловкое положение. Шон задаст тон, он уже дрался с топовыми бойцами на протяжении всех 12 раундов. Кроуфорд обязан в бою с ним выдать максимум. Мы видели, как Портеру причиняли вред, но он всегда возвращался сильнее.

Помню наши спарринги. Он прислушивается к отцу, прямо как я. Он всегда работал над теми элементами, в которых он был хуже. И сейчас он в разы лучше.