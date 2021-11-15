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03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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Лопес поделился мнением о предстоящем поединке Кроуфорд – Портер

Теофимо не ответил, кто же победит
Бокс Профессиональный бокс
18:01
Лопес поделился мнением о предстоящем поединке Кроуфорд – Портер
Теофимо Лопес / Фото: Instagram

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью на Youtube канале Fighthype.com рассказал свою точку зрения о грядущем бое обладателя титула WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) и Шона Портера (31-3-1, 17 KO):

Бой Шона Портера и Теренса Кроуфорда – невероятный. Это классный поединок, который стоило провести. Это обязательный к просмотру бой. Думаю, что шансы 50 на 50. Портер уже долгие годы в дивизионе, а Кроуфорд не так давно поднялся. Понимает, что я имею ввиду? (Лопесу напомнили, что Теренс провел первый бой в полусреднем весе в 2018-м году). Серьезно, ну и время летит.

Ладно, Портер – тот парень, который поставит его в неловкое положение. Шон задаст тон, он уже дрался с топовыми бойцами на протяжении всех 12 раундов. Кроуфорд обязан в бою с ним выдать максимум. Мы видели, как Портеру причиняли вред, но он всегда возвращался сильнее.

Помню наши спарринги. Он прислушивается к отцу, прямо как я. Он всегда работал над теми элементами, в которых он был хуже. И сейчас он в разы лучше.

Напомним, что Лопес следующий бой проведет 27 ноября с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO). XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Теофимо Лопес Шон Портер Теренс Кроуфорд

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