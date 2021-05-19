Хэйни намерен выйти в ринг с Лопесом в случае триумфа над Линаресом
Лопес продемонстрировал скоростную работу на пневматической груше
Американец продолжает подготовку к обязательной защите против непобежденного австралийского претендента
19 мая 18:00
Теофимо Лопес / фото - Top Rank
Абсолютный чемпион легкого веса (до 61.2 кг), американец Теофимо Лопес (16-0-0, 12 KO) продолжает подготовку к обязательной защите против непобежденного австралийского претендента Джорджа Камбососа-младшего (19-0-0, 10 KO), которая состоится 19-го июня в Майами.
«Я чертовски голоден!».
Лопес заявил о желании «снести голову» своему главному сопернику по дивизиону, соотечественнику Девину Хэйни (25-0-0, 15 KO).