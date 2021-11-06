«Лопес пытается избежать поединка с Камбососм». Джош Тейлор прошелся по абсолютному чемпиону легкого веса
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО) вновь высказался в адрес лидера легкого дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).
В интервью порталу RingNews 24 Тейлор заявил, что Лопес всеми силами пытается избежать обязательной защиты против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО), а также признался, что считает Лопеса опасным визави.
«Если наш бой с Лопесом состоится, это будет увлекательная битва в первом полусреднем весе. Конечно, если это произойдет. Он много говорит в адрес многих боксеров. Мое мнение, что он хочет просто привлечь к себе внимание.
Теофимо играет в игры, и сейчас я действительно не интересуюсь этим парнем. Если нашему поединку суждено состояться, то значит, так оно и будет. Я не думаю, что это рискованный вызов для меня. Для него это серьезный бой, в котором он нуждается.
Если честно, я думаю, что Лопес пытается избежать поединка с Камбососом. Он его боится и изо всех сил пытается набрать вес. Поэтому придумывает все эти проблемы с весом и продолжает искать вариант избежать встречи с Джорджем».
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