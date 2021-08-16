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Лопес рассказал из-за чего начались его осложнения с коронавирусом
Теофимо признался, что он астматик
10:39
Теофимо Лопес / Фото: Top Rank
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, что сложно перенес COVID-19 из-за своей астмы. Слова американца приводит портал cronometro.hn.
«Я и моя грудь сильно страдали. У меня астма и поэтому ситуация осложнилась. Меня беспокоило дыхание и сейчас мне приходится больше бегать, чтобы укрепить свои легкие».
Как сообщалось, следующий бой Лопеса с Джорджем Камбососом может быть проведен на Ближнем Востоке.
Изначально бой Лопеса и Камбососа должен был пройти 19 июня, но был перенесен из-за болезни Теофимо.