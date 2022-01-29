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Лопес следующий поединок проведет непобежденного соотечественника. Есть приблизительные сроки боя

Экс-лидер легкого веса вскоре дебютирует в новом для себя дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
08:57
Лопес следующий поединок проведет непобежденного соотечественника. Есть приблизительные сроки боя
Теофимо Лопес / Фото - sportdaily24.com
Менеджер экс-абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Теофимо Лопеса (16-1-0, 12 KO), Дэвид МакУотер, подтвердил, что следующим оппонентом его клиента станет 30-летний американец Арнольд Барбоза-младший (26-0, 10 KO).

Цитирует МакУотера boxingnews24.com.

«Барбоза – логичный соперник. Он высоко ценится, не имеет поражений, также на контракте в Top Rank и Арнольд выступает в перовом полусреднем дивизионе, к которому мы стремимся. Представители Top Rank спрашивали нас о поединке с Барбозой, и мы согласились. Это бой, который имеет смысл для всех».


Сообщается, что поединок Лопес – Барбоза может состояться в мае или апреле.

Ранее президент Top Rank Боб Арум подтвердил, что Лопес покинет легкий дивизион, а сам американец поделился своими амбициозными планами на 2022 год.
Владимир Кириченко
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