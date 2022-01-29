Дрался с одной рукой. Рассел-младший проиграл чемпионский бой по той же причине, что и Ломаченко Лопесу
Лопес следующий поединок проведет непобежденного соотечественника. Есть приблизительные сроки боя
Экс-лидер легкого веса вскоре дебютирует в новом для себя дивизионе
08:57
Теофимо Лопес / Фото - sportdaily24.comМенеджер экс-абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Теофимо Лопеса (16-1-0, 12 KO), Дэвид МакУотер, подтвердил, что следующим оппонентом его клиента станет 30-летний американец Арнольд Барбоза-младший (26-0, 10 KO).
Цитирует МакУотера boxingnews24.com.
«Барбоза – логичный соперник. Он высоко ценится, не имеет поражений, также на контракте в Top Rank и Арнольд выступает в перовом полусреднем дивизионе, к которому мы стремимся. Представители Top Rank спрашивали нас о поединке с Барбозой, и мы согласились. Это бой, который имеет смысл для всех».
Сообщается, что поединок Лопес – Барбоза может состояться в мае или апреле.
Ранее президент Top Rank Боб Арум подтвердил, что Лопес покинет легкий дивизион, а сам американец поделился своими амбициозными планами на 2022 год.