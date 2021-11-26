Лопес: «Сомневаюсь, что бой c Камбососом продлится больше одного раунда»

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион легкого веса американец Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) обещает отправить австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO) в страшный нокаут.

Лопеса цитирует издательство boxingscene.com:

Понимаете, спарринг и реальный бой – это две разные вещи. На мне будут маленькие перчатки, а не тренировочные. Ну, Камбососу… Я очень надеюсь, что я отправлю его в нокаут жестче, чем это было с Мейсоном Менардом. Мне правда этого хочется. Нокаут Мэйсона покажется ерундой на фоне этого.

Единственное, что меня беспокоит, это выйдет ли он на ринг в эту субботу. Больше – ничего. Да, каждый выходит на поединок с планом действий, но все это рушится, когда оппонент начинает пропускать по лицу, ведь так? Посмотрим, что будет на выходных. У нас никогда нет определенного сценария на бой, потому что мы всегда отталкиваемся от того, что происходит уже непосредственно в бою.

Но мы работаем над всеми аспектами, готовы к Камбососу по полной: пусть он боксирует, пусть закатывает обмен ударами, выбрасывает оверхенды и апперкоты – для нас это не имеет значения. Отбоксировать 10-12 раундов – как два пальца об асфальт, но бой будет гораздо короче».