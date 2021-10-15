Лопес-старший: «Арум пообещал нам бой с Тейлором в апреле»

Теофимо Лопес-старший с сыном / фото - BoxingScene

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), в интервью YouTube каналу FightHype заявил, что промоутер Боб Арум пообещал свести его сына в ринге с абсолютным чемпионом первого полусреднего дивизиона Джошем Тейлором (18-0, 13 КО).

Конечно же, бой с Тейлором состоится. Я уже поговорил с Бобом Арумом, и он пообещал, что мы подеремся с Джошем в апреле. Это произойдет, если он не сбежит в полусредний вес. Но мы здесь для того, чтобы драться. Я сказал своему сыну, что мы не будем попусту тратить время. Все думали, что мои разговоры – дешевые понты, но это не так. Все, о чем я говорю, потом случается.

Я еще три или четыре года назад предсказывал, что мой сын станет чемпионом мира после 15 боев, а в 16-м отберет титулы у Ломаченко. Именно это и произошло. Вот почему меня называют Нострадамусом».