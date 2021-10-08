Лопес-старший: «Бой с Тейлором будет более легким, чем с Ломаченко»

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Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), в интервью YouTube-каналу FightHype.com заявил, что лидер первого полусреднего дивизиона Джош Тейлор (18-0, 13 КО) станет для его сына более легким соперником, чем Василий Ломаченко (15-2, 11 KO).

Теофимо будет очень сильным в первом полусреднем весе. Он сильный в легком дивизионе, поэтому представьте, каким он будет там. Мой сын хорошо дерется с более крупными парнями. Самое сложное – выступать в легком весе. В первом полусреднем он будет чувствовать себя комфортно, и мы просто уничтожим там конкуренцию. Мы подеремся с Тейлором, а затем перейдем в полусредний вес.

У Тейлора нет шансов, и он это знает. Джош всем говорит, что у моего сына осталось незаконченное дело в легком весе. Он умалишенный. Мы пойдем за ним, как за Ломаченко, и доберемся до него».