Лопес-старший: «Арум пообещал нам бой с Тейлором в апреле»
Лопес-старший: «Камбосос не продержится и трех раундов – Теофимо его уничтожит»
Отец абсолютного чемпиона не видит возможности иного исхода
15:01
Фото: Top Rank
Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), в интервью Youtube каналу FightHype.com поделился мнением о предстоящем поединке сына с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO):
Теофимо умеет адаптироваться. Бокс – это о том, кто лучше адаптируется. И также уверенность в себе. 80 % успеха – это психология.
Мой сын приносит развлечение для всех. Камбосос упадет уже в первом раунде. Понимаешь, о чем я говорю? Бой с Джорджем не продлится больше трех раундов. Теофимо выйдет в ринг и уничтожит его. Бой должен пройти 13 ноября, уже общался об этом с Хирном.
Лопес: «Я хочу крови. Я сломаю шею Камбососу, но не буду убивать, ведь у него есть дети».
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