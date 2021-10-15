Лопес-старший: «Камбосос не продержится и трех раундов – Теофимо его уничтожит»

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Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), в интервью Youtube каналу FightHype.com поделился мнением о предстоящем поединке сына с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO):

Мой сын приносит развлечение для всех. Камбосос упадет уже в первом раунде. Понимаешь, о чем я говорю? Бой с Джорджем не продлится больше трех раундов. Теофимо выйдет в ринг и уничтожит его. Бой должен пройти 13 ноября, уже общался об этом с Хирном.