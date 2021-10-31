Лопес-старший: «Хотим ли мы дать реванш Ломаченко? Конечно же нет»

Украинцу не следует надеяться на второй бой с абсолютным чемпионом

Фото: boxingscene.com

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV заявил, что Василию Ломаченко (15-2, 11 KO) не следует надеяться на реванш с его сыном.

«Мы только недавно победили лучшего бойца в мире – Ломаченко. Еще и сделали так, что это выглядело легко. Судьи все посчитали правильно. Я отдал Ломаченко только один раунд – 11-й. Ты не можешь выиграть раунд, хорошо проводя семь секунд, а затем отступая. Судьи смотрели на это. Это было даже не раздельное, а единогласное решение. Хотим ли мы дать реванш Ломаченко? Конечно же нет. У него нет ничего, что мы хотим. Он бы никогда не сделал это для нас. Ломаченко сам не вписал опцию реванша в контракт, ведь вправду верил, что побьет моего сына».

Теофимо Лопес поделился планами насчет дальнейших поединков, не забыв напомнить, что реванша с Василием Ломаченко не будет.